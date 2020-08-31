"ربنا بيبهرنا بجماله".. مصور فيديو "بائع الفريسكا" يحكي كواليس لقائهما

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:47 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
روى الدكتور حاتم خاطر مصور فيديو بائع "الفريسكا"، تفاصيل تصوريه لمقطع الفيديو، معقبا: "الله يبهرنا بجماله وقدرته، وأراد لهذا الطالب الخير".

وأضاف "خاطر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد، أنه لاحظ الشاب يبيع "الفريسكا" أثناء وجوده على أحد الشواطئ، موضحا: "كنت أجلس على الشاطيء ووجدت شابا ابتسامته جميلة، وأحببته من أول نظرة، فسألته عن دراسته وعلمت أنه متفوق بالثانوية العامة، وسجلت له الفيديو، كي يراه أصدقائي وأبنائي، ولم أكن أتوقع أن تحدث هذه الضجة، لكن الله أراد ذلك".

وأشار مصور فيديو بائع "الفريسكا إلى أن مثل هؤلاء الشباب يحتاجون لتسليط الضوء عليهم، معقبا: "ربنا جعلنا سبب في تغيير حياة إنسان".

وفي وقت سابق، كشف إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية العامة المتفوق، بائع الفريسكا، عن تفاصيل مكالمة خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي من أجل منحه للدراسة في كلية الطب جامعة الإسكندرية.

وأضاف "عبد الناصر"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن وزير التعليم قدم له منحة في جامعة الإسكندرية وطالبه باستمرار تفوقه.

واستطرد أنه لم يتوقع أن يهتم المسئولين بالاتصال به ومنحة منحة لدراسة الطلب قائلا: "هذا رزق من الله سبحانه وتعالى".

وتابع الطالب إبراهيم عبد الناصر، أنه ليس من رواد السوشيال ميديا، وقام بإنشاء صفحة عبر الفيس بوك خلال أزمة فيروس كورونا من أجل معرفة ما يجرى من أخبار، موضحا أن السوشيال ميديا تؤدي إلى إضاعة الوقت.

وأشار إلى أنه يعمل في فترة الإجازة في بيع الفريسكا، موضحا أن أحد الأشخاص قام بتصوير فيديو له خلال قيامه ببيع الفريسكا، وأبلغه أنه طالب في الثانوية العامة، وحصل على درجة 408.5 مئوية بنسبة 99.6%، وأنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب.

وأضاف إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية المتفوق، أنه يعمل بائع فريسكا وهو في الصف الرابع الابتدائي ويعمل مع والده وأنه يعمل فقط خلال أيام الإجازة الصيفية.

وكشف أن والده يعمل في بيع الفريسكا ولديهم محل لبيع الفاكهة ووالدته ربة منزل، متعهدًا مواصلة مساعدة والده وبيع الفريسكا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطالب إبراهيم عبد الناصر، وهو يبيع "الفريسكا" على أحد شواطئ الإسكندرية أعرب فيه عن رغبته في الالتحاق بكلية الطب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر بائع الفريسكا الفجر إبراهيم عبد الناصر

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عودة الساحر إلى برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. القضاء يُجبر برشلونة على التخلص من ميسي بالمجان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل ذهبي.. تعرف على تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

رضا عبد العال عن نجم الزمالك: " نسي الكورة"

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بداية الثورة.. التخلص من ثلاثي برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي ينفذ تهديده الأول لبرشلونة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

ميسي يواصل ضرب برشلونة بقرار ناري جديد

منذ ساعة و 19 دقيقة

ليس ساسي.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن الراحلين عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

تشكيل ذهبي.. تعرف على تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان الموسم المقبل

11:11 م

ميسي يواصل ضرب برشلونة بقرار ناري جديد

01:36 ص

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

05:21 م

الكشف عن الراحلين عن ريال مدريد

12:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب