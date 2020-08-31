"ربنا بيبهرنا بجماله".. مصور فيديو "بائع الفريسكا" يحكي كواليس لقائهما

روى الدكتور حاتم خاطر مصور فيديو بائع "الفريسكا"، تفاصيل تصوريه لمقطع الفيديو، معقبا: "الله يبهرنا بجماله وقدرته، وأراد لهذا الطالب الخير".





وأضاف "خاطر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد، أنه لاحظ الشاب يبيع "الفريسكا" أثناء وجوده على أحد الشواطئ، موضحا: "كنت أجلس على الشاطيء ووجدت شابا ابتسامته جميلة، وأحببته من أول نظرة، فسألته عن دراسته وعلمت أنه متفوق بالثانوية العامة، وسجلت له الفيديو، كي يراه أصدقائي وأبنائي، ولم أكن أتوقع أن تحدث هذه الضجة، لكن الله أراد ذلك".





وأشار مصور فيديو بائع "الفريسكا إلى أن مثل هؤلاء الشباب يحتاجون لتسليط الضوء عليهم، معقبا: "ربنا جعلنا سبب في تغيير حياة إنسان".





وفي وقت سابق، كشف إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية العامة المتفوق، بائع الفريسكا، عن تفاصيل مكالمة خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي من أجل منحه للدراسة في كلية الطب جامعة الإسكندرية.





وأضاف "عبد الناصر"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن وزير التعليم قدم له منحة في جامعة الإسكندرية وطالبه باستمرار تفوقه.





واستطرد أنه لم يتوقع أن يهتم المسئولين بالاتصال به ومنحة منحة لدراسة الطلب قائلا: "هذا رزق من الله سبحانه وتعالى".





وتابع الطالب إبراهيم عبد الناصر، أنه ليس من رواد السوشيال ميديا، وقام بإنشاء صفحة عبر الفيس بوك خلال أزمة فيروس كورونا من أجل معرفة ما يجرى من أخبار، موضحا أن السوشيال ميديا تؤدي إلى إضاعة الوقت.





وأشار إلى أنه يعمل في فترة الإجازة في بيع الفريسكا، موضحا أن أحد الأشخاص قام بتصوير فيديو له خلال قيامه ببيع الفريسكا، وأبلغه أنه طالب في الثانوية العامة، وحصل على درجة 408.5 مئوية بنسبة 99.6%، وأنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب.





وأضاف إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية المتفوق، أنه يعمل بائع فريسكا وهو في الصف الرابع الابتدائي ويعمل مع والده وأنه يعمل فقط خلال أيام الإجازة الصيفية.





وكشف أن والده يعمل في بيع الفريسكا ولديهم محل لبيع الفاكهة ووالدته ربة منزل، متعهدًا مواصلة مساعدة والده وبيع الفريسكا.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطالب إبراهيم عبد الناصر، وهو يبيع "الفريسكا" على أحد شواطئ الإسكندرية أعرب فيه عن رغبته في الالتحاق بكلية الطب.