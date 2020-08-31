مليون وحدة سكنية.. بشرى سارة من الإسكان للمواطنين (فيديو)

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:37 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إن مخالفات البناء أثرت بشكل كبير على الخطط التنموية للدولة، لأن هذه المخالفات أدت لاستنزاف قدرات الدولة في المجهود والتمويل، لذلك قامت الدولة بإنشاء العديد من المدن لكي تسبق المواطن في التنمية العمرانية. 

وتابع "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن الدولة أنشأت ما يقرب من 40 مدينة جديدة مخططة على أعلى مستوى خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الدولة قامت ببناء مليون وحدة سكنية خلال آخر 5 سنوات، تناسب كافة فئات المجتمع سواء الإسكان الاجتماعي أو الإسكان المتوسط أو الفاخر. 

اجتماع وزير الإسكان الدوري
وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري، بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظتي (القليوبية – الإسماعيلية)، ومدن (العبور - بدر - العاشر من رمضان).

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة المتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بأعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بالمواطن المصري، كما ناقش مع قيادات الوزارة والصندوق، تطوير آليات إدارة مشروع الإسكان الاجتماعي، وأساليب الطرح والتنفيذ للإسراع بمعدلات تنفيذ الوحدات السكنية بهذا المشروع القومي الهام، الذى يوفر وحدات سكنية حضارية لشريحة الشباب ومحدودي الدخل.

كما شدد وزير الإسكان، على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، وعدم التهاون في جودة تنفيذ التشطيبات، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لشركات أخرى جادة، من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، وتسليم الوحدات لمستحقيها.


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