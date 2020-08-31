الانتهاء من تصوير فيلم الأكشن والخيال العلمي "موسى" للمخرج بيتر ميمي

أعلن القائمون على فيلم الأكشن والخيال العلمي "موسى"، للمخرج بيتر ميمي، الانتهاء من تصويره.

وسيبدأ المونتاج وإضافة المؤثرات البصرية باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية، ومن المرتقب طرح الفيلم في السينمات قريباً.

ويشارك في بطولته كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبد الله.





ويشارك في إنتاجه ثلاث من كبرى شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربى، وهم سينرجي فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية.









