"مبينطقش" .. والد طفل كفر الشيخ يروى تفاصيل سقوطه في بالوعة (فيديو)

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:12 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف محمد رزق، والد الطفل الذي سقط بإحدى بالوعات الصرف الصحي بكفر الشيخ، عن تفاصيل الحالة الصحية لنجله بعد الواقعة.

وقال رزق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج"على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد: "الطفل لم ينطق حتى الآن، وذهبنا لمستشفى مطوبس المركزي، أجروا خياطة للجرح فقط دون اهتمام، والجرح فتح بعد العودة".

وروى تفاصيل الواقعة قائلا: "الطفل كان ماشي وراء والدته وسقط في البالوعة اللي مفتوحة منذ 4 أيام"، مؤكدا أن هذه الواقعة ليست الأولى في منطقتهم.

وتابع "أعمل باليومية والمستشفى لم تمنحن دواء لابني واشتريت العلاج على نفقتي الشخصية".

وكان قد تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن سقوط طفل في بلاعة صرف صحي بعزبة عمر مطوبس بمحافظة الكفر الشيخ مردفا.هذا فساد وجريمة، لأن الفساد ليس الحصول على أموال فقط

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، "الولد لا ينطق وحالته صعبة كان الله في عون أهله" متابعًا: "موضوع البلاعات من زمان مش هيخلص ولا أيه ومين اللي بيفتح البلاعات ومحدش شغال فيها".

وطالب موسى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بفتح تحقيق في الموضوع ومعرفة من المتسبب في هذا الإهمال.

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كفر الشيخ سقوط طفل داخل بالوعة بوابة الفر الفجر

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