مصر تدين استهداف ميلشيا الحوثي لمطار أبها الدولي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:00 ص
وزير الخارجية
وزير الخارجية
عبد الله الميهي
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أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأحد، عن بالغ إدانتها لقيام ميلشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك باستخدام طائرة مُخخفة بدون طيار تم اعتراضها وإسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وجددت مصر، التأكيد على وقوفها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

التحالف يدمّر مسيرة أطلقها الحوثيون نحو مطار أبها
وكان أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الأحد، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران نحو مطار أبها الدولي، مؤكداً أن فعل الحوثيين هذا هو عمل إرهابي ووحشي، بحسب موقع "العربية".

كما ندد التحالف بمحاولة الحوثيين تهديد المسافرين في المطار، مشيراً إلى أن تدمير المسيرّة أدى لتساقط شظايا على المكان دون أي أضرار أو إصابات.

وأعلن التحالف، عن أنه سيواصل الإجراءات لردع الميليشيات الحوثية الإرهابية، مشدداً على نيته محاسبة المتورطين بالعمل الإرهابي بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأضاف، أنه ستتم محاسبة العناصر الإرهابية على تخطيط وتنفيذ هذا العمل الإرهابي.

يشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف كانت أكدت الأحد، اعتراض وتدمير طائرة "درون" مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

والجمعة، أعلنت القيادة أيضاً، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة.

يأتي ذلك بعد ساعات من اعتراض التحالف لصاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجران.

إلى ذلك صرح المالكي حينها أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء الخميس، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران لاستهداف المدنيين.

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مطار ابها الدولي اليمن السعودية الخارجية المصرية الحوثيين

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