الجهاز الفني لبرنامج اكتشاف المواهب بالمنيا يستعرض خطه العمل

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عقد الجهاز الفني لبرنامج اكتشاف المواهب بالمنيا اجتماعا من أجل استعراض خطه العمل خلال الفترة المقبلة.



وشهد الاجتماع حضور جميع أعضاء الجهاز الفني لبرنامج اكتشاف المواهب بالمنيا وعلي رأسهم دكتور محمد خيري المشرف علي البرنامج.



وقال خيري إن أعمار اللاعبين ستتراوح ما بين ٨ سنوات إلي ٢٠ سنة، موضحا بأنه سيتم تصعيد من يقع عليهم الاختيار بالمنيا لينضموا للتصفيات بالقاهرة لاختيار أفضل المواهب واحترافها بالخارج وعمل فترات معايشة للبعض الآخر.



وذكر خيري بأن المشرف العام علي هذا البرنامج ربيع ياسين ،مدرب منتخب مصر للشباب كما يتولي القياده الفنيه للبرنامج حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق.



وتناقش أعضاء الجهاز الفني والإداري والمركز الإعلامي خارطه العمل، وتم الكشف غن الكرة التي سيتم استخدامها في الاختبارات بالإضافة لتجهيز الأدوات التدريبية.

