إصابة لاعبا القناة البنك الأهلي ونقلهما إلى المستشفى

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
هدير أسامة
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تعرض أحمد جمال، لاعب البنك الاهلي ،وشريف أشرف، مهاجم نادي القناه، لإصتبة قوية، خلال كره مشتركة بالرأس أثناء مباراة الفريقين الودية التي أقيمت بملعب القناة بالإسماعيليه.

وتم نقل اللاعبين إلى المستشفي بصحبة الجهاز الطبي للفريقين، وتم إجراء ثماني غرز للاعب البنك أحمد جمال، وخرج من المستشفي بصحبه محمد عنتر ، أخصائي العلاج الطبيعي، بينما تعرض شريف أشرف، لاعب القناه لإرتجاج في المخ، وتم نقله للمستشفى للخضوع للفحوصات الطبيه اللازمة .

وتعادل البنك الأهلي، مع القناه ودياً بنتيجة 2/2 بالمباراه التي جمعت بينهما بملعب القناه، مساء اليوم استعداداً لمنافاسات دوري القسم الثاني.


افتتح البنك ألاهلي، التهديف، عن طريق محمد مصطفى (ميدو) في الدقيقة 3 ،ثم جاء هدف التعادل للقناه، في الدقيقة 27 ، عبر اللاعب علي شوقي قبل أن يحرز البنك الهدف الثاني للبنك، عن طريق هدّاف الفريق، عمرو عزت، من ركله جزاء قبل ختام الشوط الأول.

في الشوط الثاني واصل فريق القناه، هجماته ونجح في إحراز هدف التعادل، من ركله جزاء، في الوقت بدل الضائع سجلها اللاعب حسام عبد الواحد.

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