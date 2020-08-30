تعرف على موعد الموجة الثانية لفيروس كورونا (فيديو)



وحذرت منظمة الصحة العالمية مع تخطي حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم عتبة الخمسة وعشرين مليون حالة، من بدء الموجة الثانية لانتشار الفيروس.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 883 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 71302 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 98497 حالة من ضمنهم 71302 حالة تم شفاؤها، و5376 حالة وفاة.







وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوربية الشرق الأوسطية، إن المرحلة الثانية تختلف عن المرحلة الأولى فى تزايد عدد الإصابات حيث تغير الطور الجينى للفيرس كثيرًا فصار أكثر انتشارًا مسببًا أعراض طفيفة وغير خطيرة.وأضاف خلال لقائه قناة الغد، أنه يجب على جميع الدول أن تتعاون مع بعضها من تبادل الأبحاث والخبرات والمعلومات حتى يتم القضاء على فيروس كورونا المستجد.وأوضح أنه يجب على الدول أن تعمل على زيادة عدد المسحات حتى يتم احتواء الفيروس والسيطرة عليه، مشيرًا إلى أن ارتفاع ملحوظ فى أعداد الإصابات والوفيات حول العالم.وأكد أن هناك موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا المستجد فى شهر 11 و1 المقبل والذي يعمل على زيادة عدد المصابين.