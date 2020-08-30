بالورود.. مطار الغردقة يستقبل اولى رحلات شركة أينما وينجز Anima wings

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
محمد طه
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استقبل مطار الغردقة الدولي أولي الرحلات الجوية لشركة اينمز وينجز Anima wings الرومانية وعلي متنها ١٧٦ راكب قادمين من العاصمة بوخارست.

وقد قام المطار برش المياه علي الطائرة فور هبوطها كتقليد دولي متبع تعبيرا عن الفرحة والسعادة بوصول رحلات جديدة.

وعبر فريق العلاقات العامة عن سعادته الغامرة بوصول الركاب وقاموا بتوزيع الورود بحضور الطيار جمال سيد نائب مدير المطار.

وجدير بالذكر أن هذه الرحلة هي الأولي في مصر لشركة اينمز وينجز، وكانت المدينة الساحرة الغردقة هي الوجهه الاولي التي اختارتها الشركة للهبوط بجمهورية مصر العربية.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 883 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 71302 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 98497 حالة من ضمنهم 71302 حالة تم شفاؤها، و5376 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105.

بالورود.. مطار الغردقة يستقبل اولى رحلات شركة أينما وينجز Anima wings
بالورود.. مطار الغردقة يستقبل اولى رحلات شركة أينما وينجز Anima wings
بالورود.. مطار الغردقة يستقبل اولى رحلات شركة أينما وينجز Anima wings
بالورود.. مطار الغردقة يستقبل اولى رحلات شركة أينما وينجز Anima wings
بالورود.. مطار الغردقة يستقبل اولى رحلات شركة أينما وينجز Anima wings
بالورود.. مطار الغردقة يستقبل اولى رحلات شركة أينما وينجز Anima wings
بالورود.. مطار الغردقة يستقبل اولى رحلات شركة أينما وينجز Anima wings
بالورود.. مطار الغردقة يستقبل اولى رحلات شركة أينما وينجز Anima wings

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