5.054 تريليون درهم قيمة التحويلات بين البنوك الإماراتية في 6 أشهر

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
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بلغت قيمة التحويلات المنفذة بين الجهاز المصرفي في دولة الإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية "يو .أيه .إي .إف .تي .إس" 5.054 تريليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2020 وفقا للإحصائيات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي اليوم في هذا الشأن.

و طبقا لتلك الإحصائيات فقد بلغت قيمة تحويلات البنوك 3.24 تريليون درهم خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو فيما وصلت قيمة تحويلات الأفراد 1.814 تريليون درهم خلال الفترة نفسها.

و شهد شهر مارس من العام الجاري أكبر قيمة للتحويلات / بنوك و أفرادا / و تجاوزت تريليون درهم في حين وصلت قيمتها خلال شهر يناير من العام ذاته نحو 948 مليار درهم و نحو 847 مليار درهم في شهر فبراير و توزعت بقية المبلغ على الأشهر الأخرى.

على صعيد آخر وصلت قيمة السحوبات من المصرف المركزي 116.13 مليار درهم تقريبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2020 منها 116.099 مليار ودائع بالعملة الورقية و الباقي بالعملة المعدنية.

و على مستوى الودائع فقد بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 103.715 مليار درهم منها 103.711 مليار درهم بالعملة الورقية والباقي بالعملة المعدنية وذلك حسب احصائيات المصرف.

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