وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة للطلاب بشأن التنسيق

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن تنسيق العام الحالي لم يختلف كثيرًا عن تنسيق العام الماضي، لافتًا إلى أن أعداد الطلاب ارتفعت هذا العام عن العام الماضي.





وأوضح "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك 18 ألف طالب إضافي في شعبة علمي علوم وعلمي رياضي، و18 ألف طالب إضافي في شعبة الأدبي.





وأضاف وزير التعليم العالي، أن الطب وطب الأسنان والصيدلة وعلاج طبيعي سيكونوا مرحلة أولى فقط.





وزف بشرى سارة للطلاب، قائلًا: "سيكون هناك أماكن شاغرة في كليات الهندسة والذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات وفنون جميلة في المرحلة الثانية لطلاب علمي رياضة".





اقرأ أيضا...





أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، للكليات الأدبية، على النحو التالي:

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 400.5

ألسن كفر الشيخ 398

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 397.5

سياسة واقتصاد السويس 396.5

سياسة واقتصاد بني سويف 394.5

إعلام المنوفية 394

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 393.7

ألسن عين شمس 393.5

إعلام القاهرة 392.5

ألسن بني سويف 392

ألسن المنيا 391.5

ألسن أسوان 391

ألسن سوهاج 391

ألسن الأقصر 390.5

إعلام بني سويف 390

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5

آثار الزقازيق بصان الحجر 388.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388

إعلام جنوب الوادي 388

آثار القاهرة 386.5

آثار دمياط 386.5

آثار ولغات مطروح 385

آثار الفيوم 384.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف 384

آثار أسوان 384

آثار الأقصر 383.5

آثار سوهاج 382

آثار جنوب الوادي 381

تربية الزقازيق 380.5

تربية المنيا 380

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 379

تربية طنطا 378.5

تربية عين شمس 378

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 377

تربية بنها 376.5

فنون جميلة (فنون) المنصورة 376

فنون جميلة (فنون) حلوان 376

تربية بور سعيد 375.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 375.5

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375

فنون جميلة (فنون) أسيوط 374.5

تربية الإسكندرية 373.5

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 373

تربية المنصورة 373

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 371.5

تربية مدينة السادات 370.5

آداب العريش 369.7

تربية دمنهور 369

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368

تربية جنوب الوادي 367

تربية كفر الشيخ 367

فنون جميلة (فنون) المنيا 367

تربية حلوان 366

فنون جميلة (فنون) الأقصر 365.5

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 365

تربية سوهاج 364.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 363.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة 363

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 362.5

آداب القاهرة 362

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 361.5

تربية الفيوم 361.5

تربية بني سويف 361

تربية أسيوط 361

تربية مطروح 361

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 360.5

تربية (طفولة) طنطا 360

تربية بنات عين شمس 359.5

سياحة وفنادق الإسكندرية 359.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 359

تربية طفولة مبكرة المنوفية 358.5

تربية السويس 358

تربية طفولة مبكرة المنيا 357.5

آداب عين شمس 357

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 356

آداب بنها 355.5

تربية نوعية موسيقية مطروح 355.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 355

تربية طفولة مبكرة أسيوط 354.5

حقوق سوهاج 354

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 354

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 353.5

تربية نوعية الزقازيق 353

تربية نوعية المنيا 353

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 352

حقوق المنيا 351.5

آداب حلوان 351.5

تربية (طفولة) كفر الشيخ 351

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 350.5

تجارة القاهرة 350.5

تربية طفولة مبكرة بني سويف 350

آداب الإسكندرية 350

آداب المنصورة 349

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 348.5

تجارة جنوب الوادي 348.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348

تجارة عين شمس 347

تربية طفولة مبكرة الفيوم 347

تجارة المنصورة 347

تجارة وإدارة أعمال حلوان 346

تربية طفولة مبكرة القاهرة 346

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346

تربية نوعية طنطا 346

تجارة دمياط 345.5

آداب وعلوم إنسانية السويس 345

تجارة الزقازيق 345

آداب الزقازيق 345

تربية طفولة مبكرة دمنهور 345

تربية (طفولة) الإسكندرية 345

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 344.5

آداب طنطا 344.5

تربية (طفولة) عين شمس 344.5

آداب بور سعيد 344.5

تربية طفولة مبكرة مطروح 344.5

تجارة الإسكندرية 344

آداب انتساب موجه القاهرة 343

تربية العريش 342.7

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341

آداب المنوفية بشبين الكوم 341

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 340.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 340.5

آداب انتساب موجه عين شمس 340

حقوق بور سعيد 339.5

سياحة وفنادق المنصورة 339

آداب بنات عين شمس 337.5

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 337.5

آداب انتساب موجه بنها 337.5

تجارة أسوان 337.5

آداب كفر الشيخ 337

تجارة انتساب موجه القاهرة 337

آداب انتساب موجه حلوان 336

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 335.5

تربية (طفولة) جنوب الوادي 335.5

آداب الفيوم 335

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 335

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 334.5

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 334.5

تجارة بنها 334

آداب دمياط 334

آداب أسوان 333.5

تربية نوعية أسيوط 333

تربية نوعية كفر الشيخ 333

آداب دمنهور 332

آداب انتساب موجه الإسكندرية 332

حقوق دمياط 332

تربية نوعية القاهرة 331.5

تجارة بور سعيد 331.5

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 331.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 331

آداب الوادي الجديد 331

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5

تربية (طفولة) السويس 330.5

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 330

تربية جنوب الوادي بالغردقة 330

تربية أسوان 330

تجارة العريش 329.7

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 329.5

تجارة بني سويف 329

تربية (طفولة) سوهاج 329

تربية الوادي الجديد 329

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 329

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328.5

آداب انتساب موجه الزقازيق 328.5

سياحة وفنادق مطروح 328

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 328

آداب بني سويف 327.5

دار العلوم القاهرة 327.5

آداب أسيوط 327.5