الجامعات المصرية تفتح أبوابها أمام الطلاب الوافدين.. تعرف على الشروط المطلوبة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:01 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد مرسي
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أعلنت الجامعات المصرية البدء في تلقي طلبات الطلاب الوافدين لتلقي العلم وفقا لعدد من المعايير والشروط التي أقرتها الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، مؤكدة انه تقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والحكومية للطلاب الوافدين، تماشيًا مع رؤية الدولة في خطتها لتحسين جودة العملية التعليمة المقدمة للدارسين.

وأطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبادرة "ادرس في مصر" لتشجيع الطلاب الوافدين علي التقديم في المعاهد والجامعات المصرية واضعة مجموعة من الشروط والخطوات للإتحاق الطلاب الوافدين وإتاحة العديد من وسائل التواصل الجديدة مع الطلاب، بالإضافة الي تسهيل إجراءات التقديم للدراسة بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الجديد.

وأعلنت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للإلتحاق والتي جاءت كما يلي..

1- أن يكون الطالب غير حامل للجنسية المصرية. 

2-ملء نموذج الالتحاق على الموقع على أن يكون الاسم وفقًا لجواز السفر. 

3- أن يكون الطالب المتقدم حاصلًا على الثانوية ومصدقة من وزارة التعليم المقيم بها والخارجية المصرية باللإضافة الي استيفاء المستندات المطلوبة للتقديم إلكترونيًا وهي: (صورة من الشهادة الثانوية، صورة من جواز السفر). 

4- يتم التقديم من خلال موقع الوزارة

5- الأوراق المطلوب إرسالها بالبريد أو تسلميها يتم تسليمها شخصيا لإدارة طلاب الوافدين في مصر وهي: 

* النسخة الأصلية من الشهادة الثانوية موثقة من الدولة المقيم بها ومن الخارجية المصرية. 
*يجب أن يكون جواز السفر سارٍ لمدة 6 أشهر على الأقل. 
* 6 صور شخصية حديثة. 
*نتيجة اختبار القدرات بالنسبة للكليات التي تتطلب هذا النوع من الاختبارات. 
* إيصال سداد خدمات التقديم على الموقع وقيمتها 1500 جنيه مصري.
*صورة من الترشيح المبدأي المرسل من الموقع الالكتروني الرسمي. 

6- يتم تقديم المستندات المطلوبة للادارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين او عن طريق البريد أو شخصيًا على العنوان التالي: 7 شارع دكتور إبراهيم أبو النجا - حي السفارات مدينة نصر- القاهرة جمهورية مصر العربية. 

الجدير بالذكر انه من بين الشروط التي أقرها مجلس الجامعات المصرية لقبول الطلاب الوافدين لمصر في عام 2019، هو مراعاة اشتراطات القبول التى تحددها سفارات الدول التى يتبعها الطلاب الوافدين، وأن يكون عدد الطلاب الوافدين المقبولين بكل كلية زيادة إضافية على العدد المقرر للكلية، ويحق للطلاب الوافدين التقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية فى أى وقت خلال فترة تنسيق القبول، وترسل الجامعة عقب انتهاء فترة التنسيق كشوفا بأسماء وبيانات الطلاب الوافدين بكل كلية إلى مكتب القبول للجامعات الخاصة والأهلية.

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