غينيا تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
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سجلت غينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 58 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

 

وأشارت وزارة الصحة الغينية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في غينيا ارتفع إلى 2205 إصابات، فيما استقرّ عدد الوفيات عند 34 وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

 

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 25,297 مليون إصابة، بينهم أكثر من 848 ألف حالة وفاة، وأكثر من 17,622 مليون حالة شفاء.

 

 

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

 

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

 

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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الالات

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