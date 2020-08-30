الزمالك يتحرك لخطف صفقة الأهلي
الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:41 م
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كشفت تقارير صحفية أن النادي الزمالك يستهدف التعاقد مع الدولي المغربي أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق الأبيض خلال منافسات الموسم الجديد.
وتواصل مسئولو الزمالك مع وكلاء اللاعب المغربي خلال الأيام الماضية لاستطلاع رأي اللاعب بخصوص الإنضمام للدوري المصري وتمثيل القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار في الفترة الماضية، وعقب انتهاء تجربته الاحترافية في الدوري الصيني مؤخرا.
وأشارت التقارير أن النادي الزمالك يسعي للتعاقد مع أيوب الكعبي بعقد مدته 3 سنوات، ورصد مبلغ مليون دولار في الموسم الواحد للاعب تزيد بنسب محددة خلال مدة التعاقد.
يذكر أن الزمالك كان قريبًا من التعاقد مع أيوب الكعبي في وقت سابق اثناء تواجده مع فريق نهضة بركان،، إلا أن العرض الصيني أوقف كل شيء لينضم اللاعب لفريق هيبي فورتشين الصيني.
ولن تكون مهمة الزمالك سهلة في التعاقد مع أيوب الكعبي في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدمات اللاعب المغربي في مقدمتهم الأهلي وبيراميدز اللذان يرغبان في التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي هذا الصيف.
وكانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق اقتراب نادي بيراميدز من الحصول على خدمات المغربي أيوب الكعبي بعدما عرض عليه مبلغ مليون و700 ألف دولار في الموسم الواحد.
يذكر أن "الكعبي" فسخ تعاقده مؤخرا مع نادي هيبي فورتشين الصيني وعاد للمغرب ولم يحسم وجهته المقبلة حتي الآن.