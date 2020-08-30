تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:55 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
Advertisements
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد استمرار في ارتفاع درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها علي ضرورة البقاء في المنازل.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الإثنين طقس حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وتكون الهيئة أبرز الظواهر الجوية غدًا الاثنين والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي خليج السويس مما يؤدي الي اضطراب الملاحة.

أما عن يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين طقس حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية وبينما يكون شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد.

وتتوقع الهيئة أن تكون أبرز الظواهر الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي خليج السويس مما يؤدي الي اضطراب الملاحة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

تبلغ درجات الحرارة غدًا الإثنين بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42للعظمى والصغرى 30.

وتسجل درجات الحرارة يوم الثلاثاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 30.

وعن درجات الحرارة يوم الاربعاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 30.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس درجات الحرارة العظمى الصغرى الأرصاد

أخبار تهمك

العروض تنهال على بديل معلول في الأهلي وفايلر يحسم الموقف

منذ حوالي 5 ساعات

سواريز يضع شرطا قاسيا للرحيل عن برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 20 ساعة

نجم برشلونة يقترب من يوفنتوس

منذ ساعة و 12 دقيقة

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عودة الساحر إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تيباس يدق المسمار الأخير في نعش ميسي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

تعرف على موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يستعيد ورقة مهمة قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بارتوميو ينهار.. خورخي ميسي يحسم قضية موكله

منذ ساعتين

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام إنبي في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

الأهلي يبحث ضم أحمد لاعب مميز من بيراميدز

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مدافع جديد فى حسابات فايلر لتدعيم الفريق

منذ ساعتين

بيان عاجل/ الجيش: تدمير 317 وكرًا وملجأ للإرهابيين.. واستشهاد وإصابة 7 من القوات

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الأرصاد تعلن موعد انكسار درجة الحرارة.. وتحذر من هذه الظاهرة

الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الأسبوع المقبل

الأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة بشأن طقس الأيام المقبلة

حار رطب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس 72 ساعة قادمة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:53 م

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام إنبي في الدوري المصري

بيان عاجل/ الجيش: تدمير 317 وكرًا وملجأ للإرهابيين.. واستشهاد وإصابة 7 من القوات

06:57 م

سواريز يضع شرطا قاسيا للرحيل عن برشلونة

07:22 م

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

06:05 م

بارتوميو ينهار.. خورخي ميسي يحسم قضية موكله

06:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب