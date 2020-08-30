الحد الأدنى للكليات العسكرية 2020 تنسيق القبول في المعاهد والكليات العسكرية والحربية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:13 م
تنسيق المرحلة الاولي
تنسيق المرحلة الاولي
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الحد الأدنى للكليات العسكرية 2020 تنسيق القبول في المعاهد والكليات العسكرية والحربية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

الحد الأدنى للكليات العسكرية 2020، تنسيق القبول في المعاهد والكليات العسكرية والحربية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، يبحث الآن في هذه الفترة طلاب مدارس الثانوية العامة والأزهرية عن شروط  للالتحاق الكليات العسكرية والحربية عن العام الدراسي الجديد، وعبر بوابة الفجر الإلكترونية نرصد لكم كل ما يخص تنسيق وشروط الالتحاق في الكليات العسكرية والحربية بالجمهورية.


شروط القبول بالكلية الحربية والكليات العسكرية

تعد شروط الالتحاق بالكليات العسكرية والحربية وفي التالي تعرف عليهم:

أن يكون الطالب مصري الجنسية من أم وأب وأجداده مصريين، وألا يكون حاملا لجنسية أخرى.
أن يكون المتقدم درس في أحد الجامعات أو المعاهد المصرية.
في حالة إذا ما كان الطالب حاصل على الشهادة الثانوية العامة في عام سابق.
الا يكون متهم بجريمةمخلة بالشرف، أو صدر ضده حكم جنائي.
ألا يكون المتقدم فصل من قبل من الكلية أو المعهد الدارس بهما.
ألا يكون حاصل على  إعفاء مسبق من الخدمة العسكرية بسبب عدم لياقته الطبية.
ألا يكون الطول اقل من 170.
أن يكون الطالب قد اجتاز اختبار كشف الهيئة والمعلومات العامة. 
اجتياز الاختبار الخاص بقفزة الثقة، بالقفز في حمام سباحة من ارتفاع 7.5 متر.
حاصل على شهادة حسن السير والسلوك.
أن يكون غير متزوج أو أنه قد سبق له الزواج.
أن يتعهد بعدم الزواج أثناء فترة الدراسة.


تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية 2020 / 2021

تم مؤخرا التصديق على إعلان قبول دفعة جديدة بالكليات العسكرية والحربية من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بواسطة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، بحد ادني للقبول 70٪، تعرف علي تنسيق الكليات كالتالي:

تنسيق الكليات البحرية % 70.
تنسيق الكلية العسكرية الجوية % 65.
تنسيق الكلية الفنية العسكرية %92 .
تنسيق كلية الطب للقوات المسلحة %97.

تنسيق الكلية العسكرية كلية الدفاع الجوي، يتم قبول طلاب القسم العلمي فقط في الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، والحصول على مجموع مادة الرياضيات ومادة الفيزياء 70 % فيما فوق، مجموع العام للقبول هو 85 % فيما فوق.

الحد الأدنى للكليات العسكرية 2020 تنسيق القبول في المعاهد والكليات العسكرية والحربية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

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