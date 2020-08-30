الأوقاف: افتتاح دورتين تأهيليتين للأئمة الجدد بمسجد النور بالعباسية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:30 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
محمود الجلاد
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افتتحت الإدارة العامة للتدريب بمسجد النور بالعباسية اليوم الأحد فعاليات الدورتين التأهيليتين الثالثة والرابعة المستوى الأول للعام المالي 2020م - 2021م، وذلك بحضور الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة المساعد العلمي لمدير عام التدريب وأشرف محمد محمد مدير عام الموارد البشرية.

وفي بداية كلمته أشاد الشيخ عبد الفتاح جمعة بجهود وزارة الأوقاف الدعوية والعلمية موضحا أن رسالة الإمام رسالة سامية، لذا تقوم وزارة الأوقاف بتدريب الأئمة بصفة مستمرة خاصة الأئمة الجدد لتأهيلهم وصقل مهاراتهم، حتى يتسنى لهم القيام بمهمتهم الدعوية في نشر قيم الإسلام السمحة والبعد عن التشدد والغلو، وتوجيه خطاب مستنير يراعي واقع الناس وأحوالهم مبنيًّا على أصول علمية منضبطة.

وأوضح أن المحتوى العلمي الذي يقدم للمتدرب عبارة عن محتوى متكامل يتضمن القضايا المهمة في علوم القرآن وعلوم الحديث، وبعض القضايا الفقهية المعاصرة، بجانب ما يتعلق بعمل الإمام من النواحي الإدارية المختلفة، كما يقوم بتدريب الأئمة نخبة متميزة، من الأساتذة المتخصصين برعاية محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد أننا في فترة تستوجب إلمام الداعية بالبعد الثقافي من مختلف أطرافه، واطلاعه على مستجدات العصر وتطوراته، تماشيًا مع روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها السمحة.

جدير بالذكر أن من الكتب المقرر دراستها بالدورة كتابي: قواعد الفقه الكلية مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة.

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