"فركش" تصوير فيلم "موسي" لـ كريم عبدالعزيز

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:13 م
موسى
موسى
مصطفى فكيه
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احتفل أبطال فيلم " موسى " بانتهاء تصوير باقي المشاهد المتبقية، حيث ظهر في الصورة المخرج بيتر ميمي وبطل العمل كريم محمود عبد العزيز والفنانة أسماء أبو اليزيد والفنانة سارة الشامى.

يذكر أن فيلم "موسى" انتاج مشترك بين شركة سينرجى فيلمز ونيوسينشرى وأفلام مصرالعالمية، وذلك لضخامة الانتاج واستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.‏

وتدور أحداثه الفيلم في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط؛ ويكون الروبوت هو البطل الرئيسي خلال الأحداث،حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمي بشكلٍ كبير في الأحداث.

يشارك في بطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، وأحمد العوضي، إياد نصار، وسارة الشامي، وأحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمود حافظ، وتأليف وإخراج بيتر ميمي.

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موسي كريم عبدالعزيز فيلم موسي ساره الشامي بيتر ميمي احمد حاتم

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