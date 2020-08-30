تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)
الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:21 م
شيماء حسن
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كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل المكالمة الجماعية التي جمعته بالطالب إبراهيم عبد الناصر المتفوق بالثانوية العامة والمشهور ببائع الفريسكا ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار.
وقال يونس في اتصال هاتفي ببرنامج "ست الستات" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد: "إبراهيم نموذج محترم ويعبر عن شباب مصر، وبمجرد وصول الفيديو لوزير التعليم العالي، حرص على التواصل معه وكان تليفونه دايما مشغول بعدها كتب بوست على الفيس بأن الوزير يريد التواصل مع إبراهيم".
وأضاف "بعدها تواصل معي أحد المعدين في البرامج وأعطاني رقم خاله، وكان إبراهيم معه وحصل مكالمة جماعية مع ابراهيم ووزير التعليم العالي الذي منحه منحة لدراسة الطب وخيره ما بين الدراسة في القاهرة أو الاسكندرية ولكنه فضل الدراسة في جامعة الاسكندرية وكان شرط المنحة هو استمرار ابراهيم في تفوقه في كلية الطب".
وتابع "القطاع الخاص أيضا كان حريص على مساعدة إبراهيم، وتعهدت إحدى شركات الاتصال على منحة 100 ألف جنيه سنويًا تتعلق بالأدوات المستخدمة في الدراسة، وإبراهيم هو النموذج المحترم الذي يمثل احترامه لذاته ووالده، لأنه شاب مش مشغول غير بجهده وعمله وتفوقه ووممتن لما قدمه له والده، هو مش عايش على الكيبورد".
وكان انتشر أمس السبت مقطع فيديو لطبيب المستقبل بائع الفريسكا إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية العامة المتفوق، وقال عبد الناصر في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "كنت ببيع الفريسكا لواحد وقعدنا نندرش شوية، وصور لي الفيديو وانتشر، ومكنتش متوقع أنه هينشر بهذه الصورة".
وأضاف "ناس كتير كلمتني بعد الفيديو منهم وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والكابتن محمود الخطيب، والكابتن عبد العزيز عبد الشافي".
وفي ذات السياق قال إبراهيم عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزير التعليم قدم له منحة في جامعة الإسكندرية وطالبه باستمرار تفوقه.
واستطرد أنه لم يتوقع أن يهتم المسئولين بالاتصال به ومنحة منحة لدراسة الطلب قائلا: "هذا رزق من الله سبحانه وتعالى".
وتابع الطالب إبراهيم عبد الناصر، أنه ليس من رواد السوشيال ميديا، وقام بإنشاء صفحة عبر الفيس بوك خلال أزمة فيروس كورونا من أجل معرفة ما يجرى من أخبار، موضحا أن السوشيال ميديا تؤدي إلى إضاعة الوقت.
وأشار إلى أنه يعمل في فترة الإجازة في بيع الفريسكا، موضحا أن أحد الأشخاص قام بتصوير فيديو له خلال قيامه ببيع الفريسكا، وأبلغه أنه طالب في الثانوية العامة، وحصل على درجة 408.5 مئوية بنسبة 99.6%، وأنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب.
وأضاف إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية المتفوق، أنه يعمل بائع فريسكا وهو في الصف الرابع الابتدائي ويعمل مع والده وأنه يعمل فقط خلال أيام الإجازة الصيفية.
وأوضح أن والده يعمل في بيع الفريسكا ولديهم محل لبيع الفاكهة ووالدته ربة منزل، متعهدًا مواصلة مساعدة والده وبيع الفريسكا.
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