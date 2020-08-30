ريهام عبد الغفور تستطلع رأي جمهورها في لون شعرها
الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:36 م
مي مرسي
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شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة من أحدث جلسات تصوير لها عقب عودتها من الإجازة الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت "عبد الغفور" تعليقا على الصورة قائله: "شعري ضرب من البحر والشمس واصفر ايه رأيكم أسيبه ولا ارجعه غامق تاني" وظهرت في الصورة بشعر قضير أصفر وملابس صيفية وميك أب هادئ.
يذكر أن آخر أعمال ريهام عبدالغفور، مسلسل "زي الشمس"، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد السعدني، عمر السعيد، إخراج سامح عبدالعزيز
وكتبت "عبد الغفور" تعليقا على الصورة قائله: "شعري ضرب من البحر والشمس واصفر ايه رأيكم أسيبه ولا ارجعه غامق تاني" وظهرت في الصورة بشعر قضير أصفر وملابس صيفية وميك أب هادئ.
يذكر أن آخر أعمال ريهام عبدالغفور، مسلسل "زي الشمس"، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد السعدني، عمر السعيد، إخراج سامح عبدالعزيز
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