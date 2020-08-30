نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

كما جاء عن رئيس قطاع التربية والتعليم أن نتائج تنسيق المرحلة الأولي سوف يتم الاعلان عنها في خلال يومين من بعد إغلاق باب التسجيل وأكد علي أنه سوف يتم إنعقاد مؤتمر صحفي بغرض إعلان نتائج التنسيق وأكد أيضا أن نتائج التنسيق ستكون متاحة لجميع الطلاب علي الموقع الخاص ببوابة الحكومة الالكترونية بشكل رسمي لكي يتمكن الطلاب من الاطلاع عليها.









نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2020





كما ذكرنا أنه سوف يتم الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولي عبر بوابة الحكومة المصرية ، بعد يومين من غلق باب التسجيل علي أن يتم البدء في تنسيق المرحلة الثانية وأيضا الحد الادني للقبول بكليات المرحلة الثانية، حيث قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحديد الحد الادني لقسم العلوم وسيكون بنسبة 97.60٪ والحد الادني لقسم الهندسة 94.40٪ والحد الادني للقسم الادبي 90.79٪.









تنسيق المرحلة الثانية 2020





لقد انتهي الطلاب من تسجيل الرغبات في المرحلة الأولي وبلغ عدد الطلاب 149685 طالب ومنهم 30855 طالب في قسم العلوم و في الهندسة 16655 طالب وفي الآداب 102165وسوف يتم فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامر لتسجيل الرغبات أيضا بعد إعلان الحد الأدني لتلك المرحلة.





قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار بالاعلان عن ااحد الادني لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية متوقفة عند درجة 96.1٪علي مستوي الجمهورية والحد الادني لكليات الالسن 95.5٪ والحد الأدني لكلية الإعلام 94.6٪.





وكما ذكرنا سابقا أنه تم فتح باب تنسيق المرحلة الأولي لتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة كانت في اليوم الموافق 22 من شهر أغسطس الحالي 2020 واستمرت حتي اليوم الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري 2020.



