إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالدقهلية

لقى شاب مصرعه فى مشاجره بينه وبين جيرانه بسبب خلافات بينهما، بمنطقة المجمع الإسلامى بمدينة طلخا فى محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث مركز طلخا، بوفاة شاب يدعى كريم ممدوح 25 عام فى مشاجرة بمنطقة المجمع الإسلامى التابعة للمركز.





وعلى الفور انتقل الرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث طلخا لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وجيرانه منذ فترة، وتجددت الخلافات بينهما مرة أخرى قام على إثرها جيرانه بضربه بشومة على رأسه، تم نقله للمستشفى وتوفى بإصابته، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتم ضبط الجناة والتحقيق فى الواقعة.





وتعدى عامل جنسيا على نجلته الصغير بقرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية وواقعها من الدبر.





تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ المواطنة "أمورة ا ي" 27 سنة ربة منزل ومقيمة ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر ورفقتها نجلتها الطفلة "وعد" 7 سنوات اتهمت فيه زوجها والد الطفلة بالتعدى عليها جنسيا من الدبر.





وانتقلت قوة من مباحث منية النصر وتم ضبط والد الطفلة "محمد ا م" 35 سنة عامل ومقيم ميت تمامة مركز منية النصر وبمواجهته بأقوال المجنى عليها اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو الوارد ببلاغ المجنى عليها بمحضر الشرطة.





وتحرر المحضر رقم ٣١٢٧ اداري مركز شرطة منية النصر وجار العرض على النيابة العامة.





وفى ذات السياق، أصيب سائق سيارة نقل أموال علي طريق اليوسيفية بني عبيد في محافظة الدقهلية اثر إنقلاب السيارة وهي تقل ٤ ملايين جنيه.





وكانت انقلبت سيارة نقل أموال، اليوم الجمعة، علي طريق بني عبيد_اليوسيفيه بمحافظة الدقهلية، وإصابة مرافق قائد السيارة.





تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل أموال على طريق بنى ع وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة ضباط المباحث وإدارة مرور الدقهلية، وبالفحص تبين انقلاب السيارة رقم "د.ر.ب ٢٩٨٥"،و التابعه للشركة المصرية لنقل الأموال.



