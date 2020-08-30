كارتيرون يدرس الدفع بـ «أوناجم» أساسيا بمباراة إنبي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:57 م
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
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يخطط المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي للزمالك، للدفع بالمغربى محمد أوناجم، أساسيًا في مواجهة إنبي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

أوناجم يقترب من المشاركة أساسيًا في لقاء الزمالك وإنبي 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد إنبي فى الثامنة والنصف من مساء غدا الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

وشارك المغربي محمد أوناجم كبديل فى مواجهتى الأهلى والمقاولون العرب، على الترتيب، والتى شهدت فوز الأبيض فى الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يخسر فى المواجهة الثانية أمام ذئاب الجبل فى الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

ونجح أوناجم في تنشيط الخط الأمامى للفريق الأبيض في مباراتي الأهلي والمقاولون العرب، لذا يدرس المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الاعتماد عليه بشكل أساسى فى اللقاء المقبل أمام إنبى.
 
وفي سياق متصل يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6  لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات.

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