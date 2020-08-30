3 أديرة تعلن فتح أبوابها أما الزوار.. تعرف عليهم

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ فتح دير الأنبا توماس السائح بالخطاطبة ودير الأنبا موسى القوي بطريق العلمين ودير الشهيد مار بقطر بن رومانوس بالخطاطبة أمام الزوار.





وأكد بيان الكنيسة عن البدء في استقبال الزائرين من مستقلي السيارات الملاكي فقط، وفي حدود ٥ سيارات يوميًا وذلك ابتداءًا من يوم الثلاثاء ١ سبتمبر ٢٠٢٠.





ويعتذر الدير عن استقبال أتوبيسات الرحلات، وشباب الخلوة مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية:ارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي،الامتناع عن المجئ للدير لمن يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم، أو السعال أو التهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكل من الأشكال.





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وفى سياق منفصل تلا قداسة البابا فرنسيس ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال يرتبط إنجيل هذا الأحد بإنجيل الأحد الماضي فبعد أن أعلن بطرس باسم التلاميذ الإيمان بيسوع كالمسيح وابن الله، بدأ يسوع يخبرهم عن آلامه. وعلى الطريق نحو أورشليم شرح يسوع لأصدقائه ما ينتظره في النهاية في المدينة المقدّسة: أعلن سرّ موته وقيامته، هوانه ومجده. ويقول إنّه عليه أن "يُعانِيَ آلامًا شَديدة مِنَ الشُّيوخِ والأَحبار والكَتَبَة، ويُقتَلَ ويقومَ في اليومِ الثَّالث". لكن كلماته لم تُفهم لأن إيمان التلاميذ لم يكن قد نضج وكان متعلِّقًا جدًّا بذهنيّة هذا العالم.





تابع الأب الأقدس يقول إزاء احتمال أن يفشل يسوع ويموت على الصليب، تمرد بطرس وقال له: "حاشَ لَكَ، يا رَبّ! لَن يُصيبَكَ هَذا!". هو يؤمن بيسوع ويريد أن يتبعه ولكنّه لا يقبل بأن يعبر مجده من خلال الآلام. بالنسبة لبطرس وللتلاميذ الآخرين – ولكن بالنسبة لنا نحن أيضًا – الصليب هو عار، بينما كان يسوع يعتبر عارًا الهروب من الصليب الذي يعني التخلّي عن مشيئة الآب والرسالة التي أوكلت إليه من أجل خلاصنا لذلك أجاب يسوع بطرس: "إِذهَب عَنّي، يا شَيطان! فَأَنتَ لي حَجَرُ عَثرَة، لِأَنَّ أَفكارَكَ لَيسَت أَفكارَ الله، بَل أَفكارُ البَشَر".



