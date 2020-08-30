بدء التقدم للدراسات العليا بتربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أعلنت دكتوره صفاء أحمد، عميدة كلية التربیة للطفولة المبكرة جامعة الفیوم، فتح باب التقدم للدراسات العلیا للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بنظام الساعات المعتمدة (الدبلومة العامة في التربیة (للطفولة المبكرة).

(الدبلومة المھني في التربیة (للطفولة المبكرة) (الدبلوم الخاص في التربیة (للطفولة المبكرة) (الماجستیر في التربیة ( للطفولة المبكرة ) (دكتوراه الفلسفة في التربیة ( للطفولة المبكرة (الدبلومة العامة في التربیة (للطفولة المبكرة) (الدبلومة المھنى فى التربیة (للطفولة المبكرة) (الدبلوم الخاص في التربیة (للطفولة المبكرة) (الماجستیر في التربیة ( للطفولة المبكرة ) ودكتوراه الفلسفة في التربیة ( للطفولة المبكرة ).

وأكد عميدة الكلية أن الأوراق المطلوبة أصل شھادة المؤھل الدراسي وشھادة بالمقررات الدراسیة التي درسھا الطالب بمرحلة اللیسانس بكالوریوس، أصل شھادة المیلاد أو مستخرج رسمي منھا، صورة من بطاقة الرقم القومي الموقف من التجنید للذكورموافقة جھة العمل للعاملین في أجھزة الدولة، عدد 6صور شخصیة بالنسبة للطلاب الوافدین تطبق عليھم القوانین والقواعد المنظمة لقبول وقيد الطلاب الوافدون بالجامعات المصریة. 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجد على البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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