كارتيرون يبحث عن حل أزمة تواجه الزمالك

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:27 م
كارتيرون
كارتيرون
غدير أحمد
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يحاول الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، البحث عن بديل جديدة لحل أزمة الجبهة اليمنى الواقعة داخل القلعة البيضاء، عقب إصابة حازم إمام خلال مباراة المقاولون العرب السابقة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث الفرنسى بمشاركة معاونية، عن لاعب قادر على التألق فى مركز الظهير الأيمن خلال الفترة المقبلة، من بين العناصر المتاحة فى ظل عدم قناعته بما يقدمه محمد عبدالغنى والناشئ أحمد عيد.

ويوجد في أذهان كارتيرون عدة من الخيارات هي، استخدام أى من الثنائى محمد أوناجم وأحمد سيد زيزو فى مركز الظهير الايمن والاستفادة من القدرات الهجومية التى يتميز بها الثنائى خلال المباريات المقبلة.

يشار إلى أن الزمالك خسر في المباراة الأخيرة له أمام المقاولون العرب بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري.
ليحتل المركز الثالث بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة.

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كارتيرون رياضة الزمالك الاهلي

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