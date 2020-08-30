اليونان: الحوار مع تركيا يجب أن يتم بدون استفزاز أو تهديد بالحرب

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:25 م
المتوسط - أرشيفية
المتوسط - أرشيفية
Advertisements

قالت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأحد، إن الحوار مع تركيا يجب أن يتم بدون استفزاز أو تهديد بالحرب.

 

وأكدت اليونان، أنها ستدافع عن سيادتها وحقوقها السيادية في أزمة شرق المتوسط بكل الوسائل القانونية المتاحة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد قررت تركيا إجراء مناورات عسكرية في منطقة شرق البحر المتوسط، لمدة أسبوعين، وسط توترات مع قبرص واليونان، وفقا لما أفادت به "بي بي سي عربية" في خبر عاجل.

 

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تركيا واليونان، إلى إجراء محادثات لحل الخلاف بين الشريكتين في حلف شمال الأطلسي الناتو، على مناطق بحرية في البحر الأبيض المتوسط.

 

وقال ماس، بعد محادثات مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في أثينا: "ما نحتاجه الآن على نحو مُلح وعاجل هو إشارات للتهدئة واستعداد للحوار"، مضيفاً أن "الوضع في شرق البحر المتوسط حالياً بمثابة لعب بالنار، وأصغر شرارة يُمكن أن تؤدي إلى كارثة".

 

وأكد ضرورة التوصل الآن إلى "حل ملزم وسلمي" للقضايا الخلافية، موضحاً أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال محادثات جادة وموجهة نحو الحلول بين اليونان وتركيا، مشيراً في المقابل إلى أنه يتعين أولاً إنهاء جميع الأعمال الهدامة وتجنب الاستفزازات.

 

والتقى ماس أيضاً رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا، ويعتزم التوجه إلى أنقرة في وقت لاحق اليوم للقاء نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

 

وتتهم اليونان تركيا بالتنقيب عن احتياطيات الغاز الطبيعي قبالة الجزر اليونانية بشكل غير قانوني.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تركيا اليونان المتوسط الحرب

أخبار تهمك

ليس مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. ميسي يختار وجهه غير متوقعة

منذ حوالي 13 ساعة

المقاولون العرب يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع ظهير إنبي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

برشلونة يتخلى عن خدمات المتورط في رحيل ميسي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

بالتفاصيل.. أسعار كليات الجامعات الخاصة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

لاعب جديد يلمح لانتقاله إلى برشلونة بتوصية من كومان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رابطة الدوري الإسباني تنصف برشلونة على "ميسي" في بيان رسمي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. برشلونة يعاقب ليونيل ميسي

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة قوية من سيد عبد الحفيظ لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجآت بشأن الكليات المتاحة.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية بتنسيق 2020

منذ ساعتين و 13 دقيقة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

لطلاب المرحلة الثانية.. 7 نصائح مهمة أثناء تسجيل الرغبات بالتنسيق

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تحذر تركيا من عمليات التنقيب البحرية بالقرب من قبرص

الولايات المتحدة واليونان توقعان اتفاقية تعاون دفاعي

اليونان تأمل في محادثات مع أردوغان لتخفيف الاحتكاكات البحرية

اليونان وإسرائيل وقبرص يوقعون على اتفاقية "إيست ميد"

صحيفة ألمانية: ميركل ساهمت بوقف اندلاع حرب بين تركيا واليونان

اليونان تبدي استعدادها للحوار مع تركيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:21 م

عاجل.. برشلونة يعاقب ليونيل ميسي

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

07:35 ص

لطلاب المرحلة الثانية.. 7 نصائح مهمة أثناء تسجيل الرغبات بالتنسيق

12:44 م

مفاجآت بشأن الكليات المتاحة.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية بتنسيق 2020

12:27 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

12:37 ص

مقالات وكتاب

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: مكرم الأستاذ «1»

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: المنافق الأكبر

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر