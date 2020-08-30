بينها الهندسة.. أماكن شاغرة بتنسيق المرحلة الثانية لعلمي رياضة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بشعبة علمي رياضة.





وأوضح "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام، اليوم الأحد، أنه لم يتم الإعلان عن الحد الأدنى لشعبة العلمي رياضة لوجود أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات الهندسة، حيث يوجد أماكن شاغرة بكليات هندسة المطرية جامعة حلوان، وهندسة سوهاج، وهندسة أسيوط، وهندسة أسوان وهندسة المنيا، وهندسة السويس وهندسة الفيوم وهندسة الطاقة بأسوان.





ولفت وزير التعليم العالي، إلى أنه توجد أماكن شاغرة لشعبة علمي رياضة بالمرحلة الثانية بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتخطيط العمراني، والفنون الجميلة قسم عمارة للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات في المواعيد المقررة، وكليات التكنولوجية للطلاب الذين اجتازوا الاختبارات أيضًا.





وتابع وزير التعليم العالي، أن الحد الأدنى للقبول بكليات المرحلة الثانية للشعبة العلمية 317 درجة بنسبة 77.40%.





وأعلن أستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح الثلاثاء الماضي، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 137 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 20202021.





وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء الأربعاء الماضي.





كما أوضح أ. السيد عطا أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارا من صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.



