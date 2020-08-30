"عيلة الفقري" جديد المسرح الكوميدي على العائم قريبًا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال الفنان أيمن عزب مدير فرقة المسرح الكوميدى بالبيت الفني للمسرح أن الفرقة تستعد حاليا لافتتاح العرض المسرحى الجديد "عيلة الفقرى" خلال شهر سبتمبر المقبل على المسرح العائم الكبير بالمنيل ليكون بداية جديدة لعودة نشاط الفرقة.

 

 ويقول المخرج محمد متولى أن العرض يدور حول عيلة سمعان الفقرى المكونة من سمعان وزوجته سعيدة وابنته هند التى لم تتزوج بعد وأبنائه سامى الصحفى الذى سيسافر إلى اليونان فى مهمة صحفية وكريم العاطل عن العمل وتدور المسرحية فى أحداث كوميدية خلال يوم فى حياة تلك العائلة .

 

يذكر أن المخرج محمد متولى كانت آخر أعماله المسرحية "فطائر التفاح" الذى قدم على مسرح الغد بالعجوزة ومن تأليف امجد ابو العلاء كما قدم من قبل  مسرحيات كوميدية للبيت الفنى للمسرح منها زنقة الرجالة ، سلطان الغلابة للفنان احمد راتب .

 

العرض بطولة محمد الصاوى ، فاطمة الكاشف ، احمد شمس ، ماهر محمود ، ايمن بشاى، نهاد سعيد ، منة المصرى ، مجدى عبد الحليم ، اشرف عبد الفضيل ،محمود الهنيدى ،ايهاب شهاب ، من تأليف أحمد الملوانى ، ديكور محمد هاشم ، موسيقى وألحان أحمد الناصر ، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام ، من إخراج محمد متولى .

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