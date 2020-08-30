وزير التعليم العالي يعلن موعد بدء المرحلة الثانية للتنسيق

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك كليات مستحدثة دخلت في التنسيق هذا العام، حيث تم إنشاء 7 كليات جديدة بالجامعات الحكومية، وهي كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها، وطب الأسنان جامعة السويس، والطب البيطري جامعة العريش، والحاسبات والمعلومات بجنوب الوادي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة مطروح، والحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة السادات، والإعلام بجامعة المنوفية والمعهد الفني للتمريض بجامعة السويس.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام، اليوم الأحد، أنه لم يتم الإعلان عن الحد الأدنى لشعبة العلمي رياضة لوجود أماكن شاغرة بكليات الهندسة، بكليات هندسة المطرية جامعة حلوان، وهندسة سوهاج، وهندسة أسيوط، وهندسة أسوان وهندسة المنيا، وهندسة السويس وهندسة الفيوم وهندسة الطاقة بأسوان.





وتابع وزير التعليم العالي، أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية للشعبة العلمية 317 درجة بنسبة 77.40%، والشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة 67.80%، بإجمالي 254512 ألف طالب وطالبة، وتبدأ أعمال المرحلة الثانية الثلاثاء 1 سبتمبر وتستمر حتى السبت 5 سبتمبر، ثم يتم بعدها مراحل تقليل الاقتراب.





وأعلن أستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح الثلاثاء الماضي، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 137 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.





وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء الأربعاء الماضي.





كما أوضح أ. السيد عطا أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارا من صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.



