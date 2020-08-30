وزير التموين يفتتح هايبر ماركت جديد باستثمارات 650 مليون جنيه





افتتح اليوم على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الفرع الجديد لمجموعة "هايبر وان" الذي يقام على مساحة 50 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 650 مليون جنيه.





ويشارك هايبر وان في المبادرة الرئاسية مايغلاش عليك بتخفيضات تصل إلى 30٪ على بعض المنتجات بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة المالية.









وقال المهندس محمد الهواري رئيس مجلس إدارة المجموعة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن مساحة الفرع البيعية نحو 10 آلاف متر مربع، ويضم مساحة تخزينية تبلغ 48 ألف متر مربع، فضلًا عن ساحة انتظار تصل مساحتها إلى 30 ألف متر مربع تسع 1200 سيارة.









وأضاف أن الفرع الجديد يوفر 1100 فرصة عمل مباشرة بخلاف 2000 فرصة عمل غير مباشرة.





من جانبه قال هشام زكي مدير عام المجموعة، إنه سيتم طرح المنتجات بمناسبة الافتتاح بتخفيضات تتراوح ما بين 30-35% لمدة اسبوعين فضلا عن تقديم عروض من الشركات حيث تم طرح شاشة 65 بوصة وعليها شاشة هدية 32 بوصه.









وأشار إلى أنه تم الحرص على توزيع أماكن المنتجات البالغ عددها ما بين 12- 15 ألف منتج بمساحات كافية من أجل ضمان التباعد ما بين المستهلكين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.









وأشار إلى أن الفرع يعتمد على 80% من السلع الغذائية والاحتياجات اليومية للمستهلك المصري و20% من السلع الاستهلاكية المعمرة من الأجهزة الكهربائية والملابس، منوها بأن الشركة متعاقدة مع مزارع لتوريد اللحوم والدواجن لضمان جودة المنتج، مع الاهتمام بتقديم الدعم الفني لها.









ولفت زكي إلى أن الفرع يخدم على 4 محافظات، وأكثر من ١٦ كمبوند محيط بجانب مدينة سفنكس الجديدة

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