تطورات عودة حميد أحداد إلى الزمالك

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:00 م
حميد احداد
حميد احداد
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية أن مجلس إدارة الرجاء المغربي يرفض عودة حميد أحداد نجم هجوم الفريق المعار من الزمالك إلى صفوف الفارس الأبيض.

وأعلن مسئولو الرجاء المغربي تمسكهم باستمرار نجم الزمالك المعار حتى نهاية الموسم وذلك على الرغم من مطالبة مرتضى منصور رئيس الزمالك بعودة أحداد الذي يلعب الموسم الحالي معارا للفريق المغربي، حيث يرى مرتضى منصور أن عقد الإعارة انتهى في 30 يونيو الماضي ويهدد باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأوضح المصدر أنه في حال عودة أحداد للزمالك فإن اللاعب والنادي الأبيض لن يستفيدا شيئًا، حيث سيكتفي أحداد بالتدريبات وسيكون مطالبًا بانتظار الموسم المقبل بعيدًا عن أجواء المنافسة.

ومن المقرر أن يتقابل الفريقان في الشهر المقبل في الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا وهو ما سيطرح مشكلة أخرى تتعلق برفض الزمالك مشاركة أحداد مع الرجاء المغربي.



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