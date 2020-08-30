"القابضة للمياه" تكشف سبب انقطاع الشبكات في الجيزة (فيديو)

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن إقدام الأهالي على عمل مخالفات جسيمة بالبناء العشوائي والغير مخطط يؤثر تأثير مباشر على قدرة شبكات المياه والصرف الصحي المصممة بشكل جيد على القيام بمهامها.





وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن من بين المناطق التي تعاني من سوء التخطيط والعشوائية منطقة العمرانية بالجيزة، وفيصل والطوابق بالهرم، حيث تسبب ارتفاع العقارات بأعلى من المقرر في حدوث ضغط كبير على الشبكة، حيث كان بها في الماضي مباني دور او دورين، وفجأة أصبحت أبراج تصل لـ 15 دور، مما أدى لزيادة عدد السكان، وأصبحت المياه غير كافية إلى جانب عدم قدرة شبكة الصرف الصحي على الاستيعاب، وينتج عن ذلك شكاوى المواطنين من نقص الخدمة.





وتابع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن البناء المخطط يكون له مردود في التكلفة الاقتصادية، بينما عدم التخطيط يساهم في تحمل تكلفة عالية لمعالجة العيوب التي حدثت نتيجة تلك المخالفات.





وكان افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع محور تنمية المحمودية.





التعدى على الأراضى لا يقل خطورة عن سد النهضة





تطرق الرئيس، خلال كلمته، على هامش افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية، للحديث عن مخالفات البناء، التى انتشرت، ودعت الدولة إلى محاربتها مؤخرا، فقال إن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، إذ إن البناء غير المخطط خطير جدًا.





ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، قال فيها: "لما تدمروا الأراضي الزراعية اللي بتسكنوا جنبها هتشتغلوا فين؟ مفيش حد بيكون راضي على دفع مخالفات، لكننا لم نتخذ إجراءات قاسية بشأن مخالفات البناء دون إنذار".

وشدد الرئيس على أن هناك ظهير صحراوى ومدن جديدة بديلة للبناء على الأراضي الزراعية، ومكاسب الاستثمار في الأراضي الزراعية أكثر من الأراضي المخصصة للبناء.





وأضاف للمصريين: "ليه مش عايزين تساعدونا؟ لن أبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية".





وجدد الرئيس تحذيره من خطورة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط، الذى يدمر الدولة المصرية.





وتابع للمصريين: "أنتم متألمين من موضوع سد النهضة، صدقوني التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط خطير بنفس نسبة سد النهضة، والناس مش شايفة غير موضوع المياه".





وأشاد الرئيس السيسى بالجهد الذى بذله الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والعاملون بالوزارة، خلال الـ3 سنوات الماضية، مشددًا على أنه لم يحدث أي نقص في أي سلعة، أو أي اختناق، رغم ظهور أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه كان هناك أزمة في أنابيب البوتاجاز في بداية عملنا قبل تولي وزير التموين، وتم إنهاؤها.



