فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة رحيل صلاح محسن لاعب الأهلي المعار لسموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء طلب فايلر بعودة صلاح محسن لحل المشاكل الهجومية التى يمر بها المارد الأحمر.

وكان فايلر قد حسم عودة محمد شريف، المعار إلى صفوف إنبى، وأكرم توفيق، المعار إلى الجونة، ولم يحدد موقف كل من أحمد ياسر ريان والمعار للجونة أيضًا.

وترغب لجنة التخطيط فى الأهلي، عودة أحمد ياسر ريان خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستفادة من جهوده فى خلال الموسم المقبل.

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