بالأرقام.. ماذا قدم الأهلي بعد عودة "كورونا"؟

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:23 م
الاهلي
الاهلي
علاء خليف
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حقق فريق الأهلي فوزا جديدا ببطولة الدوري المصري الممتاز على حساب فريق المصري البورسعيدي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من البطولة المحلية.

وعزز النادي الأهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة، متفوقا بفارق 17 نقطة عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 42 نقطة وسوف يخصم منه 3 نقاط نهاية الموسم بعد انسحابه من لقاء القمة بالدور الأول أمام النادي الأهلي.

أرقام النادي الأهلي بعد عودة النشاط الكروي:

خاض النادي الأهلي 8 مباريات بالدوري الممتاز بعد عودة النشاط الكروي في مصر عقب فترة توقف طويلة تجاوزت الـ5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حقق الفوز في 6 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في مباراة.

سجل لاعبو الأهلي 19 هدفًا في مباريات بعد عودة النشاط الكروي، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف فقط، وحصد الفريق 19 نقطة من أصل 24 نقطة مستحقة له، ويعتلي صدارة ترتيب البطولة المحلية برصيد 62 نقطة.

تغلب النادي الأهلي على كل من: سموحة 5-0، الجونة 5 – 2، إنبي 2 -0، أسوان 3 – 0، الجونة 1-0، المصري 2-0، وتعادل مع الإنتاج الحربي 1-1، بينما خسر لقاء القمة أمام الزمالك 3-1.

ويتبقي النادي الأهلي 11 مباراة في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث يواجه وادي دجلة يوم 4 سبتمبر، وحرس الحدود يوم 7 سبتمبر، بينما لم يتحدد موعد مبارياته ضد كل من (طلائع الجيش –بيراميدز – انبي – المقاولون – طنطا – نادي مصر – الاتحاد – الاسماعيلي - المقاصة).

كما تنتظر النادي الأهلي مواجهة قوية ضد الوداد المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 26 سبتمبر، بينما ستقام مباراة الإياب مطلع شهر أكتوبر المقبل.

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