ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل جلسة اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بصورة جماعية خلال بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 11474 نقطة.





وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2054 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13407 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4368 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 1845 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 2763 نقطة.



