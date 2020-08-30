ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل جلسة اليوم

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:25 ص
بوابة الفجر
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بصورة جماعية خلال بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 11474 نقطة.

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2054 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13407 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4368 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 1845 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 2763 نقطة.
  
 

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