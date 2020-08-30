موعد مشاركة شيكابالا مع الزمالك بعد انتهاء الإيقاف

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:34 ص
شيكابالا
شيكابالا
غدير أحمد
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يقترب قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا”، من العوده مرة أخرى المشاركة مع الفارس الأبيض ، عقب إنتهاء فترة عقوبة الإيقاف، والذي وقعت عليه من قبل اتحاد الكرة على سابق أحداث مباراة السوبر المصري.

وسيعود شيكابالا للمشاركة مع القلعة البيضاء في اللقاءات الرسمية والمران الجماعي مرة أخرى، بداية من مباراة بيراميدز يوم الخميس المقبل ” 3 سبتمبر” ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنتهي عقوبة إيقاف محمود شيكابالا مع نهاية مباراة إنبي المقرر لها اليوم في الأسبوع الثالث والعشرين من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري.

ويلتقى الزمالك مع إنبى، فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام باستاد القاهرة الدولى.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة.

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موعد عودة شيكابالا شيكابالا رياضة الزمالك

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