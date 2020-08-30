ألبوم "أنا في انتظارك" لـ جنات يحقق 6 ملايين مشاهدة عبر "اليوتيوب"

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:58 ص
بوابة الفجر
Advertisements

تعيش النجمة المغربية جنات حالة من النجاح الإستثنائي بعد طرح أحدث ألبوماتها الغنائية "أنا في إنتظارك".

وحقق ألبوم "أنا في إنتظارك" أكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر قناة شركة "روتانا" الرسمية في موقع "يوتيوب" بعد أسبوعين فقط على طرحه.

في هذه المناسبة نشرت جنات تصميمًا عبر صفحتها الرسمية في موقع "إنستجرام" شكرت من خلاله محبّيها على محبتهم ودعمهم الدائم لها.

وتعاونت جنات من خلال هذا الألبوم مع نخبة من أهم الشعراء والملحنين والموسيقيين في مصر.


أخبار تهمك

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري المصري

منذ 41 دقيقة

لاعب جديد يلمح لانتقاله إلى برشلونة بتوصية من كومان

منذ ساعة و 13 دقيقة

باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

بارتوميو يبلغ والد ميسي بقرار برشلونة النهائي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا المعلنة تتجاوز 25 مليونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 10 ساعات

نجم منتخب مصر السابق: فى حال مشاركة هذا اللاعب سيفوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

برشلونة يرفض المبادلة مع مانشستر سيتي في صفقة انتقال ميسي

منذ 38 دقيقة

برشلونة يضع شرطا غريبا للتعاقد مع الصفقات الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ليس مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. ميسي يختار وجهه غير متوقعة

منذ حوالي 9 ساعات

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات جديدة بشأن انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الزمالك يكشف موقف شيكابالا وإمام عاشور من المشاركة في مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:35 ص

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

12:37 ص

لاعب جديد يلمح لانتقاله إلى برشلونة بتوصية من كومان

09:00 ص

نجم منتخب مصر السابق: فى حال مشاركة هذا اللاعب سيفوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

08:08 ص

برشلونة يرفض المبادلة مع مانشستر سيتي في صفقة انتقال ميسي

09:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى