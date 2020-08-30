ألبوم "أنا في انتظارك" لـ جنات يحقق 6 ملايين مشاهدة عبر "اليوتيوب"

تعيش النجمة المغربية جنات حالة من النجاح الإستثنائي بعد طرح أحدث ألبوماتها الغنائية "أنا في إنتظارك".

وحقق ألبوم "أنا في إنتظارك" أكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر قناة شركة "روتانا" الرسمية في موقع "يوتيوب" بعد أسبوعين فقط على طرحه.

في هذه المناسبة نشرت جنات تصميمًا عبر صفحتها الرسمية في موقع "إنستجرام" شكرت من خلاله محبّيها على محبتهم ودعمهم الدائم لها.

وتعاونت جنات من خلال هذا الألبوم مع نخبة من أهم الشعراء والملحنين والموسيقيين في مصر.



