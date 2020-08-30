نجم الأهلي السابق: الفريق يفتقد الخبرات بعد رحيل الكبار

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:49 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد عادل طعيمة نجم الاهلى السابق، ان الاهلى سيفتقد لخبرات الرباعي أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي ورمضان صبحي. 
واوضح طعيمة خلال ظهوره مع عمر ربيع ياسين علي قناة النهار ببرنامج نمبر وان: "مفيش عقل يقول أن الأهلي يفقد عاشور وفتحي واكرامي ورمضان في موسم واحد".

وتابع: "مع الظروف المختلفة لرحيل كل من الرباعي، الا ان الأهلي سيتأثر بلا شك برحيلهم". 

واختتم كلامه موضحًا أن كباتن الاهلى لا يجب الاستغناء عنهم بهذه السهولة".

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