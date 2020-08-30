المصري: حرمنا من 5 لاعبين في مباراة الأهلي وما حدث بفعل فاعل













عبر محمد الخولي نائب النادي المصري البورسعيدي، عن استيائه مما يتعرض له فريقه الأول لكرة القدم، من اضطهاد على حد قوله.





وأشار الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إلى أن هناك تعنت ضد النادي البورسعيدي.





وتابع، "نحن نتعرض للظلم، لدينا لاعبين اثبتت فحوصاتهم سلبية الحالة، ولكن تم منعهم من اللعب من قبل الجبلاية، واللاعبين هم أحمد مسعود ومحمد شحاتة ووادي وجابر وشوشة".