القبض على شخصين تخصصا في سرقة الدراجات البخارية بالإكراه بالمنيا

تمكنت وحدة مباحث مركز العدوة، برئاسة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث المركز من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين تخصصا في سرقة الدراجات البخارية بالإكراه.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مركز شرطة العدوة يفيد بوصول بلاغ الي المركز من

"عبد الحكيم. ص. ع" 20 عاما، ومقيم بمركز بني مزار بقيام شخصين بسرقته بالإكراه وتحت تهديد السلاح.





وعقب تقنين الإجراءات وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث المركز والنقيب محمد ابوالوفا والنقيب مصطفي حميدة معاوني مباحث المركز تمكنوا من ضبط المتهمين وهم كلآ من

"رجب. ح. ي" 30 عاما،عاطل ومقيم الفشن ببني سويف، و" موسي. ع. ع" 28 عاما مقيم بني سويف، وبحوزتهم عدد من الدراجات البخارية وسلاح ناري وعدد من الطلقات.





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة السابقة وان الدراجات المضبوطة حصيلة السرقات.



