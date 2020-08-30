مصطفى محمد يطلب الرحيل عن الزمالك

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:05 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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وقال محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة ten أن مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة للإحتراف في أحد الدوريات الاوروبية.

وكان هناك اتفاق بين رئيس النادي مرتضى منصور واللاعب في حال تالقه وتقديم مستوى مميز وتلقيه عروض اوروبيه سيسمح له الجهاز الفني بالإحتراف خلال فترة الإنتقالات القادمة.

ويذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة فريق إنبي ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأبيض قد تلقي هزيمة أمام المقاولون العرب الجولة الماضية بهدفين لهدف ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

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