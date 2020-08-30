ليس مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. ميسي يختار وجهه غير متوقعة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:32 ص
بوابة الفجر
محمود صبري
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مازال الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني لم يحسم موقفه بعد من تحديد وجهته المقبلة الموسم المقبل، بعد قرار الخروج من برشلونة.

وكان النجم الأرجنتيني قد ابلغ إدارة الفريق الكتالوني برغبتة في الرحيل عن الكامب نو بعد الهزيمة القاسية أمام بايرن ميونيخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت إقتراب النجم الأرجنتيني من الإنتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، أو باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

حيث أشارت التقارير أن ميسي قد تواصل مع بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي من أجل تدعيم مشروعه في البريمرليج ، فيما ذكرت تقارير أخري أن نيمار جونيور دا سيلفا قد تواصل مع البرغوث من أجل إقناعه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وفجرت صحيفة " توتو ميركاتو " مفأجاة من العيار الثقيل، حيث أكدت الصحيفة أن ميسي قد اختار الانتقال الى يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الجاري.

وأشارت الصحيفة أن الثنائي أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس، بالإضافة إلى كرستيانو رونالدو، كان لهم دور كبير في تحديد اختيار ميسي للبيانكونيري.

يذكر أن عقد ميسي ينتهي رفقة برشلونة في صيف عام 2021، ولديه شرط جزائي بقيمه 700 مليون يورو مع النادي الكتالوني.

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