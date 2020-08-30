كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد والدتها (صورة)









حرصت الفنانة كندة علوش، على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها، وذلك من خلال نشر صورة جديدة لها برفقتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت كندة، على الصورة قائلة: "كل عام وإنتي حبيبتي وتاج راسي.. كل عام وانت جنبي سندي وأماني وبلدي.. حبيبتي الله يخليلنا ياكي انا وبدر وحيوتة وما يحرمنا منك".ونالت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الله يخليا فوق راسكن".