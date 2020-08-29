أول تعليق من كلوب من الخسارة أمام آرسنال

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
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تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بعد خسارة بطولة الدرع الخيرية أمام آرسنال، مؤكدًا أن المباراة كانت بها بعض المكاسب رغم الهزيمة وخسارة البطولة.

وتوج أرسنال بلقبه السادس عشر في تاريخ الدرع الخيرية بالفوز على ليفربول 5 / 4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 / 1 في المباراة.

وأصبح ليفربول أول فريق في تاريخ البطولة يخسر لقب الدرع الخيرية بركلات الترجيح لموسمين متتاليين حيث خسر الفريق في هذه المباراة العام الماضي بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي.

وقال كلوب : "هناك العديد من الأشياء الجيدة في المباراة، سجلنا هدف التعادل عن جدارة ، وكنا نستطيع تسجيل مزيد من الأهداف ولكننا لم نفعل ذلك".

وأضاف : "عندما تلعب أمام تشكيلة مثل تشكيلة أرسنال اليوم ، يتعين عليك أن تكون منتعشا بالفعل في الثلث الهجومي. إيقاع لعب الفريق لم يكن سريعا بالشكل الكافي".

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