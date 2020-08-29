الأهلي يكشف طبيعة حجم إصابة السولية.. وتحديد مدة الغياب على ضوء الأشعة





كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نوع الإصابة التي تعرض لها عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر.





واضطر السولية لمغادرة ملعب برج العرب في الدقيقة ٣٨ خلال مواجهة الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز متأثرًا بالإصابة.





وقال عبد الحفيظ أن عمرو السولية تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية ولم يتمكن بسببها استكمال المباراة".





وأضاف :"اللاعب سيجري أشعة لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق".





وفاز الأهلي مساء اليوم على المصري بهدفين دون رد سجلهما أليو بادجي وحمدي فتحي ليواصل صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري.



