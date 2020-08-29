الأهلي يكشف طبيعة حجم إصابة السولية.. وتحديد مدة الغياب على ضوء الأشعة

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نوع الإصابة التي تعرض لها عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر.

واضطر السولية لمغادرة ملعب برج العرب في الدقيقة ٣٨ خلال مواجهة الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز متأثرًا بالإصابة.

وقال عبد الحفيظ أن عمرو السولية تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية ولم يتمكن بسببها استكمال المباراة".

وأضاف :"اللاعب سيجري أشعة لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق".

وفاز الأهلي مساء اليوم على المصري بهدفين دون رد سجلهما أليو بادجي وحمدي فتحي ليواصل صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو السولية سيد العبد الحفيظ المصري الأهلي

أخبار تهمك

ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المصري.. وصالح جمعة على مقاعد البدلاء

منذ حوالي 4 ساعات

الخلافات تعصف بحكومة الوفاق.. الأسباب الحقيقية وراء إيقاف وزير الداخلية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ضم طاهر.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ 37 دقيقة

عرض احتراف يُقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلى على المصري

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يكشف طبيعة حجم إصابة السولية.. وتحديد مدة الغياب على ضوء الأشعة

منذ أقل من نصف ساعة

بارتوميو يُوجه ضربة قاتلة إلى ميسي

منذ أقل من ساعتين

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يُحدد بدلاء رمضان صبحي.. وفايلر يفاضل بينهم

منذ ساعة و 21 دقيقة

باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة

منذ 37 دقيقة

شاهد - بادجي يسجل الهدف الأول للأهلي أمام المصري

منذ أقل من ساعتين

مانشستر سيتي يستبعد 5 من نجومه في صفقة ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

3 أسباب تجعل صفقة انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي في مهب الريح

منذ ثلث ساعة

أخر تطورات صفقة رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يبرر استبعاد مؤمن زكريا أمام المصري

الأهلي يتلقى ضربة موجعة

الأهلي يحدد مدة غياب عمرو السولية

عاجل - الكشف عن حجم إصابة محمود متولي

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: الكشف عن حجم إصابة متولي.. حقيقة رحيل أزارو.. أزمة في الأهلي بسبب الصفقة الجديدة

عاجل - نجم الأهلي يتعرض لإصابة قوية أمام المصري

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:45 م

باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة

بارتوميو يُوجه ضربة قاتلة إلى ميسي

09:31 م

الأهلي يُحدد بدلاء رمضان صبحي.. وفايلر يفاضل بينهم

10:01 م

بعد ضم طاهر.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم المقاولون العرب

10:45 م

الأهلي يكشف طبيعة حجم إصابة السولية.. وتحديد مدة الغياب على ضوء الأشعة

10:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى