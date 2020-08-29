الأهلي يتخطى عقبة المصري بثنائية نظيفة في ليلة عودة "صالح جمعة"





حقق الأهلي فوزًا هامًا على مضيفه المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وسجل ثنائية الأهلي كلا من أليو بادجي وحمدي فتحي في الشوط الثاني من المباراة.





الشوط الأول





بدأ الفريق الأحمر المباراة مهاجمًا، وفي الدقيقة ٣ حصل الأهلي على ركلة ركنية نفذها علي معلول ليقابلها مروان محسن برأسه وتمر بجوار القائم الأيمن لمرمى المصري في أول المحاولات الهجومية لأصحاب القميص الأحمر.





ومرر رامي ربيعة في الدقيقة ٦ تمريرة طولية وصلت لمروان محسن داخل منطقة جزاء الفريق البورسعيدي لكن إسلام أبو سليمة مدافع المصري أبعد الكرة وحولها لركلة ركنية في محاولة أخرى للفريق الأحمر.





وحصل أحمد ياسر مهاجم المصري على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة ١٠ بعد اعتراضه على أمين عمر حكم المباراة لعدم احتسابه ركلة حرة لصالح زميله أوستن أموتو.





واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لصالح مروان محسن نفذها على معلول في الدقيقة ١٥ على رأس أليو بادجي الذي وضعها لكن رأسيته ارتطمت بدفاع المصري وتحولت لركلة ركنية في هجمة أخرى للفريق الأحمر.





وفي الدقيقة ٢١ لغى أمين عمر حكم المباراة هدف للأهلي بعدما احتسب ركلة حرة مباشرة لصالح حسام عياد حارس مرمى المصري بعد تداخل من أليو بادجي.





وفي الدقيقة ٢٥ تلقى السنغالي أليو بادجي تمريرة رأسية من مروان محسن ليسددها داخل الشباك محرزًا الهدف الأول لكن بعد اللجوء لتقنية الفيديو المساعد VAR لغاه حكم اللقاء أمين عمر لوجود مروان محسن في موقف التسلل.





واضطر عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة ٣٨ متأثرًا بالإصابة في العضلة الأمامية ليحل زميله محمد مجدي أفشة بديلا له.





وأشهر حكم المباراة أمين عمر البطاقة الصفراء الثانية في وجه أحمد ياسر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع ليكمل الفريق البورسعيدي المباراة بـ١٠ لاعبين وينتهي الشوط الأول على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.









الشوط الثاني





ومع بداية الشوط الثاني أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ثاني تغييراته بإشراك وليد سليمان بدلا من جونيور أجاي البعيد عن مستواه.





ومرر محمد هاني تمريرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء قابلها السنغالي أليو بادجي بقدمه داخل الشباك مسجلا الهدف الأول للأهلي في الدقيقة ٤٦.





بعد الهدف استمر ضغط الأهلي وسدد محمد مجدي أفشة تسديدة قوية في الدقيقة ٥٢ لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحسام عياد حارس مرمى الفريق البورسعيدي.





وفي الدقيقة ٥٥ أضاف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في المباراة بعدما تلقى تمريرة رأسية من أليو بادجي.





ومع حلول الدقيقة ٦١ تسلم وليد سليمان الكرة داخل منطقة جزاء المصري منفردا بحارس المصري لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن لحارس المصري.





وأخرج فايلر علي معلول ودفع بمحمود وحيد بديلا له، لينقذ حسام عياد حارس مرمى المصري البورسعيدي أكثر من كرة خطيرة.





وفي الدقيقة ٨٤ قرر فايلر الدفع بالثنائي عربي بدر وصالح جمعة ومنحهم فرصة المشاركة بدلا من أحمد الشيخ ومروان محسن.





ووصلت الكرة في الدقيقة ٨٨ إلى صالح جمعة داخل منطقة الجزاء ليسددها لكنها مرت بعيدة عن مرمى المصري.





واحتسب حكم المباراة أمين عمر ٤ دقائق كوقت بدل من الضائع لكنه لم يشهد أي تغيير على واقع النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين دون رد.





وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة ٦٢ ليواصل التحليق منفردًا في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند ٢١ نقطة في المركز الخامس عشر.



