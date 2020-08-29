سيراميكا يحسم ودية فاركو بهدف نظيف

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، ودية، فريق فاركو، بالفوز بهدف نظيف، عقب المواجهة القوية، التي جمعتهما، مساء السبت، بملعب فاركو، ضمن استعدادات الفريقين لعودة مباريات دوري القسم الثاني.

وسبق لفاركو، الفوز مؤخراً على الترسانة، بهدف نظيف، سجله اللاعب، أحمد زغلول، قبل ختام اللقاء، كما تغلب سيراميكا، على دمنهور، بهدفين مقابل هدف، سجلهما، أحمد غنيم، وشادي حسين.

ويحتل سيراميكا، صدارة المجموعة الثانية، برصيد 32 نقطة، كما يتواجد فاركو، بالمركز الثالث، للمجموعة الثالثة، قبل 5 جولات من ختام الموسم الحالي، بالقسم الثاني.

ويستعد سيراميكا، لمواجهة الداخلية، بالجولة الـ 18، كما يستعد فاركو، للقاء نظيره فريق، المنصورة، بالجولة ذاتها.

ومن المقرر عودة منافسات دوري القسم الثاني، في 20 سبتمبر المقبل.

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