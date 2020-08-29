الأوليمبي يهزم "كابيتال إف سي" بثلاثية وديًا

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأوليمبي السكندري، على ضيفه، فريق كابيتال إف سي، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة الودية الأولى، استعداداً لعودة النشاط الرياضي، بدوري القسم الثاني.

سجل ثلاثية الفريق السكندري، محمد كريسبو، وماهر هنداوي، وأحمد عيد.

ومن المقرر أن يستضيف الأوليمبي، نظيرة، فريق دلفي، يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يواجه فريق الرجاء، يوم السبت 5 سبتمبر، بملعب النادي السكندري.

وخاض الأوليمبي، 17 مباراة، حقق الفوز في، 5 مباريات، في حين تعادل في 4 جولات، بينما تلقى 8 هزائم، وأحرز لاعبيه 13 هدف، وعليه 14 هدف، ويحتل، المركز الـ 10، بجدول ترتيب مجموعة بحري، برصيد 19 نقطة.

ومن المنتظر أن يخوض الأوليمبي، 5 جولات، عقب عودة المنافسات، المتوقفة بسبب جائحة كورونا، حيث سيواجه فريق بيلا، في الجولة الثامنة عشر، خارج ملعبه، ثم يستضيف، المنصورة، ومالية كفر الزيات، كما يحل ضيفا على فريق الحمام، وسيختتم الدور الثاني، بمواجهة فريق غزل المحلة.

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