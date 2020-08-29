ضرباه بالكرباج.. إيداع ضحية تعذيب والدته وزوجها في الإسماعيلية بدار رعاية

أمرت النيابة العامة بالتل الكبير، بالإسماعيلية، بإيداع الطفل ضحية تعذيب والدته وزوجها في أحد دور الرعاية، المناسبة لحالته، وتوجه اليوم السبت إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وعاد بعد ذلك إلى الدار مرة أخرى.





وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن متابعته لحالة طفل الإسماعيلية واستلامه من النيابة العامة تمهيدا لإيداعه إحدى دور الرعاية الأمنة والذي كان قد تعرض للضرب والتعذيب من زوج الأم حيث أحدث به إصابات بالغة والتي تمثلت في "جروح متفرفة قديمة بالرأس وتورم بالذراعين الأيمن والأيسر باستخدام أدوات (كرباج) وكذلك باستخدام سلاح أبيض (سكين) وحرقه بها في أماكن متفرقة.





وقد كلفت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة خط نجدة الطفل باستلام الطفل من النيابة العامة ومتابعة الإجراءات اللازمة وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني والنفسي والطبي للطفل، لرفع الخطر والضرر عنه، وكذلك الانتهاء من عرضه على الطب الشرعي، وإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالته بالقاهرة.





حيث تم ندب أخصائي نفسي وأخر اجتماعي من اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمركز ومدينة التل الكبير لتقديم الدعم النفسي للطفل وإجراء دراسة حالة مفصلة لتحديد احتياجاته وذلك بحضور مشرف خط نجدة الطفل 16000 بالمركز الرئيسي.





وأوضحت السنباطي أن نيابة التل الكبير الجزئية قد باشرت تحقيقاتها في المحضر رقم ٢٩٨٠ لسنة ٢٠٢٠ جنح التل الكبير بناء علي شكوي احدي السيدات (ش) والتي تفيد بتعرض طفل ذات الخمس سنوات للتعذيب والضرب المبرح من قبل الأم ( م ) وزوجها ( ا ) وأنهم دائمين التعدي علي الطفل واحداث ما به من إصابات وأنها قامت علي أثرها باصطحاب الطفل إلي مستشفي التل الكبير ومستشفى الإسماعيلية الجامعي لتلقي العلاج وقد رفضت تسليم الطفل لأهليته الذين لاذا بالفرار من مسكنهما علي أثر ذلك.





وأشارت السنباطي أن صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقي إخطارا برقم ١٥٥٠٥ في ٢٨ أغسطس ٢٠٢٠ من النيابة العامة بطلب إيداع الطفل المذكور احدي دور الرعاية المناسبة وتقديم الدعم اللازم له مع متابعة حالته وعرض تقرير بذلك.





وأكدت أمين عام المجلس أن هذه الواقعة المشينة تخالف كافة القوانين والأعراف وانتهاك بالغ بحق الطفل لافتة إلى أن منظومة حماية الطفل الوطنية تعمل من أجل توفير سبل الدعم ورفع الخطر عن الأطفال، وناشدت المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي انتهاك أو عنف يتعرض له الطفل من خلال آلية الإبلاغ التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك على رقم الخط الساخن خط نجدة الطفل 16000 أو من خلال رقم الواتس اب 01102121600.



